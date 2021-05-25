02:39

شهر دون شروط.. طهران تمدد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي عن تمديد الاتفاق مع إيران لمراقبة المنشآت النووية لمدة شهر دون شروط، وقال مبعوث إيران لدى الوكالة إن هذا القرار جاء على أساس حسن نية طهران.