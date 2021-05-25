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سلطات الاحتلال تواصل إغلاق جميع معابر غزة أمام حركة الفلسطينيين ونقل البضائع

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع المعابر المحيطة بقطاع غزة أمام حركة الفلسطينيين ونقل البضائع لليوم 14 على التوالي، ولا سيما معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع الذي يعد المنفذ التجاري الوحيد.