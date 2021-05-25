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تسلسل الأوضاع في مالي

أعربت لجنة المتابعة المشتركة للاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة ومنظمة الإكواس بمالي -في بيان مشترك- عن قلقها بشأن الوضع في البلاد إثر اعتقال عسكريين رئيسي الدولة والحكومة وبعض مساعديهما.