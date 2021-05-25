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بيلاروسيا.. اعتقال صحفي معارض من مطار العاصمة

غضب دولي إزاء حادث غير مسبوق تعرضت له طائرة تابعة لشركة طيران “رايان إير” بعد تحويل بيلاروسيا مسار الرحلة واعتقال صحفي معارض كان على متنها. الصحفي هو رومان بروتاسيفيتش المعارض للنظام.