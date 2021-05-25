02:53

بعد معركة سيف القدس.. الإدارة الأميركية توثق علاقتها مع السلطة الفلسطينية

عكست زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى رام الله رغبة الإدارة الأميركية الشديدة في توثيق علاقاتها مع السلطة الفلسطينية، خاصة بعد معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية مع إسرائيل.