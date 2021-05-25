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السلطات الإسبانية تواصل ترحيل اللاجئين من مدينة سبتة إلى المغرب

تتواصل في منطقة باب سبتة الحدودية، الواقعة بإقليم الفنيدق في أقصى شمال المغرب، عمليات إعادة اللاجئين إلى المغرب بعد أن تمكنوا من الوصول إلى المدينة الخاضعة للسيطرة الإسبانية.