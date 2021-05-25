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الجيش المالي يعتقل رئيسي البلاد والحكومة ويجردهما من الصلاحيات

اعتقل الجيش المالي الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع بعد ساعات من إعلان تشكيل حكومة جديدة، وسط تنديد دولي ودعوات أفريقية وأممية لإطلاق سراحهم.