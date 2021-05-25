البث الحي
02:21

الجيش المالي يعتقل رئيسي البلاد والحكومة ويجردهما من الصلاحيات

اعتقل الجيش المالي الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع بعد ساعات من إعلان تشكيل حكومة جديدة، وسط تنديد دولي ودعوات أفريقية وأممية لإطلاق سراحهم.
25/5/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

بلينكن يتعهد بدعم مساعدات إنسانية تفيد غزة لا حماس

02:45
(الجزيرة)

الكونغرس الأميركي يناقش تشريعا يحمل اسم فلويد لإصلاح نظام الشرطة

02:42
(الجزيرة)

السلطات الإسبانية تواصل ترحيل اللاجئين من مدينة سبتة إلى المغرب

02:14
(الجزيرة)

الجزائر.. المرشحون يكثفون حملاتهم في الانتخابات التشريعية

02:25
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

بلينكن يتعهد بدعم مساعدات إنسانية تفيد غزة لا حماس

02:45
(الجزيرة)

الكونغرس الأميركي يناقش تشريعا يحمل اسم فلويد لإصلاح نظام الشرطة

02:42
(الجزيرة)

السلطات الإسبانية تواصل ترحيل اللاجئين من مدينة سبتة إلى المغرب

02:14
(الجزيرة)

الجزائر.. المرشحون يكثفون حملاتهم في الانتخابات التشريعية

02:25
المزيد من البرامج

بلينكن يتعهد بدعم مساعدات إنسانية تفيد غزة لا حماس

(الجزيرة)

الكونغرس الأميركي يناقش تشريعا يحمل اسم فلويد لإصلاح نظام الشرطة

(الجزيرة)

السلطات الإسبانية تواصل ترحيل اللاجئين من مدينة سبتة إلى المغرب

(الجزيرة)

الجزائر.. المرشحون يكثفون حملاتهم في الانتخابات التشريعية

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

معركة التركي الأخير.. يوم سحق العثمانيون البريطانيين على أرض العراق!

ما الأفضل.. القهوة أم الشاي الأسود أم الشاي الأخضر؟

logo

البطاطس المقرمشة القاتلة.. السم اللذيذ الذي تطعمه لأطفالك

بالفيديو.. أب كويتي يحتفل بتخرج ابنته بطريقة استثنائية

فرحة مواطن كويتي يستقبل ابنته ويحتفل بوصولها بعد استكمال دراستها في الخارج (مواقع التواصل)