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02:25

الجزائر.. المرشحون يكثفون حملاتهم في الانتخابات التشريعية

يكثف المرشحون في الجزائر من الأحزاب والقوائم الحرة حملاتهم لاستمالة الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة، المزمع إجراؤها في 12 يونيو/حزيران المقبل.
25/5/2021
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