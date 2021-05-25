02:25

الجزائر.. المرشحون يكثفون حملاتهم في الانتخابات التشريعية

يكثف المرشحون في الجزائر من الأحزاب والقوائم الحرة حملاتهم لاستمالة الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة، المزمع إجراؤها في 12 يونيو/حزيران المقبل.