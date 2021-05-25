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الإعلام الإسرائيلي يعترف بتشويه حرب غزة الأخيرة صورة تل أبيب أمام العالم

شوهت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة صورة إسرائيل على مستوى العالم، بعد أن عملت على مدى سنوات على تحسين صورتها لدى المجتمعات الغربية.