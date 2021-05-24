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من الإعلام الإسرائيلي.. تخوف من سيناريو حرب جديدة في المستقبل

لم تمض سوى أيام على وقف إطلاق النار، إلا أن البرامج التلفزيونية والتحليلات والمقالات في إسرائيل تنظر بعين الترقب والخشية من تكرار “سيناريو غزة” في المستقبل الوشيك.