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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والرئاسة الفلسطينية تحذر من عودة التوتر

سادت حالة من التوتر باحات المسجد الأقصى بعد اقتحام مستوطنين باحاته، وهجوم قوات الاحتلال على عدد من الفلسطينيين وموظفي الأقصى. واستأنف الاحتلال إدخال المستوطنين إلى المسجد الأقصى.