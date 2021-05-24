البث الحي
03:02

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والرئاسة الفلسطينية تحذر من عودة التوتر

سادت حالة من التوتر باحات المسجد الأقصى بعد اقتحام مستوطنين باحاته، وهجوم قوات الاحتلال على عدد من الفلسطينيين وموظفي الأقصى. واستأنف الاحتلال إدخال المستوطنين إلى المسجد الأقصى.
23/5/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

غموض في الموقف الإيراني بشأن عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية

02:42
(الجزيرة)

تغير في المزاج الأميركي الشعبي حيال القضية الفلسطينية

02:57
(الجزيرة)

كيف غيرت المواجهة العسكرية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الموقف الدولي من الحل؟

03:57
(الجزيرة)

مظاهرة كراتشي بباكستان

01:31
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

غموض في الموقف الإيراني بشأن عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية

02:42
(الجزيرة)

تغير في المزاج الأميركي الشعبي حيال القضية الفلسطينية

02:57
(الجزيرة)

كيف غيرت المواجهة العسكرية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الموقف الدولي من الحل؟

03:57
(الجزيرة)

مظاهرة كراتشي بباكستان

01:31
المزيد من التقارير الإخبارية

غموض في الموقف الإيراني بشأن عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية

(الجزيرة)

تغير في المزاج الأميركي الشعبي حيال القضية الفلسطينية

(الجزيرة)

كيف غيرت المواجهة العسكرية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الموقف الدولي من الحل؟

(الجزيرة)

مظاهرة كراتشي بباكستان

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

نشرها موقع ميدل إيست آي.. وثيقة سرية مسربة من الرئاسة التونسية تتحدث عن خطة لـ“دكتاتورية دستورية”

الخطة تتمثل في جذب خصوم الرئيس السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الانقلاب بوجودهم (الفرنسية)

شهيد أردني في الحرب على غزة.. الجزيرة نت في منزل مسؤول الأمن السيبراني بالقسام

الشهيد الأردني جمعة الطحلة مسؤول الأمن السيبراني في كتائب القسام الذي استشهد في معركة غزة 2021 (الجزيرة)

ما الأفضل.. التونة أم السردين؟

مطوّر صواريخ القسام الذي اغتالته إسرائيل.. "الجزيرة نت" في حضرة أسرة جمال الزبدة

الدكتور جمال الزبدة مطوّر صواريخ القسام الذي اغتالته إسرائيل في حربها على غزة (الجزيرة نت)