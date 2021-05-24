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كيف غيرت المواجهة العسكرية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الموقف الدولي من الحل؟

غيرت المواجهة العسكرية الأخيرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خارطة المعادلات والتوازنات، فقد أدت الرسائل التي شددت عليها المقاومة بالرد على الهجمات الإسرائيلية بقصف لم يتوقف.