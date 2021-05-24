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غموض في الموقف الإيراني بشأن عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سادت حالة من الغموض والارتباك الموقف الإيراني بشأن عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة المنشآت النووية الإيرانية، ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس البرلمان انتهاء عمل الوكالة في إيران.