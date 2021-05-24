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تغير في المزاج الأميركي الشعبي حيال القضية الفلسطينية

لم يتضح حجم تغير في المزاج الأميركي الشعبي حيال القضية الفلسطينية بعد، لكن العديد من الولايات شهدت مظاهرات تنادي بـ”حياة الفلسطينيين مهمة” وداعمة للفلسطينيين خلال جولة التصعيد الأخيرة مع جيش الاحتلال.