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تحذير من كارثة بقطاع الإنتاح الحيواني في غزة جراء إغلاق المعابر

حذّرت وزارة الزراعة في غزة من كارثة بدأت تحل في قطاع الإنتاح الحيواني، ويأتي تحذير وزارة الزراعة بسبب رفض سلطات الاحتلال السماح بإدخال الأعلاف عبر معبر كرم أبو سالم التجاري منذ 14 يوما.