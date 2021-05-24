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02:19
اليوم الوطني للقهوة في البرازيل
تحتفل البرازيل في 24 مايو/أيار كل عام باليوم الوطني للقهوة، المنتج الذي يعد أحد أهم منتجاتها، والملقب بالذهب الأخضر، والذي أسهم في نهضتها الاقتصادية، وباتت البلاد أكبر مصدّر له في العالم.
24/5/2021
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