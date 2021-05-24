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الشرطة الإسرائيلية تنفذ حملة اعتقالات لفلسطينيي الخط الأخضر

تحت جنح الظلام، ودون هوادة؛ انطلقت عناصر الشرطة الإسرائيلية لتنفيذ حملة اعتقالات للفلسطينيين، تقول إنها تأتي في إطار فرض النظام وتطبيق القانون. آلاف من أفراد الشرطة وحرس الحدود تم تسخيرهم لهذه الحملة.
24/5/2021
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