55:50

الحصاد (2021/5/23)

سلطت إلسي أبي عاصي في ملف الحصاد بتاريخ (2021/5/23) الضوء على التحركات الدولية والإقليمية لتثبيت الهدنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل،