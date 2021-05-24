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55:50
الحصاد (2021/5/23)
سلطت إلسي أبي عاصي في ملف الحصاد بتاريخ (2021/5/23) الضوء على التحركات الدولية والإقليمية لتثبيت الهدنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل،
23/5/2021
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