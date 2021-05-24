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البرلمان التونسي يعرض مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

أقر مجلس النواب التونسي استعجال عرض مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل على التصويت في جلسة عامة للمجلس. يأتي ذلك بعد دعوات واسعة في البلاد لسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.