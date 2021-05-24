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الأردن.. أزمة مياه داخلية وخارجية

يعاني الأردن من إشكاليات متعددة في موضوع المياه، خاصة مع دخول فصل الصيف الذي تشتد فيه الحاجة لمياه الشرب، وقال وزير المياه والري إن هذا العجز سيتجاوز 40 مليون متر مكعب.