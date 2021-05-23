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نيويورك.. مظاهرات أميركية للتضامن مع فلسطين والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية

تظاهرت مجموعة من الأميركيين أغلبهم من أصول عربية في مدينة نيويورك للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتجمع المتظاهرون قرب محطة قطارات في حي كوينز شرقي المدينة رافعين لافتات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية.
22/5/2021
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