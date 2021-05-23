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من الإعلام الإسرائيلي.. شكوك بشأن فعالية عملية غزة

يدور النقاش في وسائل الإعلام الإسرائيلية في فلك الشكوك حول فعالية عملية غزة، وإن اتفقت الأغلبية على أن العملية فشلت في تحقيق كامل أهدافها وأن الفصائل الفلسطينية قادرة على التعافي.