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مظاهرات في إسرائيل تندد بالحرب وتدعو لتشكيل حكومة بعيدا عن نتنياهو

شهدت تل أبيب والقدس مظاهرات لناشطين إسرائيليين انتقدوا الحرب وطالبوا بالتعايش مع الفلسطينيين، كما تظاهر معارضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمطالبة بتشكيل حكومة وحدة لا يكون جزءا فيها.