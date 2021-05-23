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فشل ورغبة بالتعتيم.. لماذا استهدفت إسرائيل أبراج غزة والمقرات الإعلامية.

لم تصمد مزاعم إسرائيل بشأن سلوك جيشها الأخلاقي في العدوان الأخير الذي شنته على غزة، حيث تعمدت آلة الحرب الإسرائيلية تدمير مقرات إعلامية سعيا للتغطية على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق المدنيين.