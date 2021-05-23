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تونس.. مجلس النواب يستعجل عرض مقترح القانون المجرِّم للتطبيع مع إسرائيل

أقر مجلس النواب التونسي استعجال عرض مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل على التصويت في جلسة عامة للمجلس. وذلك بعد دعوات واسعة في البلاد لسن قانون يجرِّم التطبيع مع إسرائيل.
23/5/2021
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