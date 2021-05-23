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03:50
تطور الموقف الأميركي من التصعيد في غزة
رصد موقع “أكسيوس” (Axios) تطور الموقف الأميركي تجاه التصعيد العسكري في غزة، وذلك نقلا عن مصادر أميركية وإسرائيلية، جاء ذلك في مقال تحت عنوان “11 يومًا و8 مكالمات ووقف لإطلاق النار”.
23/5/2021
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