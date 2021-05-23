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بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي.. الغزيون يحصون خسائرهم ويضمدون جراحهم

ما إن توقفت آلة الحرب الإسرائيلية عن رمي حممها على روؤس وبيوت سكان قطاع غزة، حتى خرج الغزيون ليقفوا على حجم الخسارة التي أحدثها العدوان، والذي ذهب ضحيته نحو 250 مواطنا وأكثر من 2000 مصاب،
22/5/2021-|آخر تحديث: 23/5/202112:27 AM (مكة المكرمة)
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