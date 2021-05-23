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انتهاء العمل باتفاق المراقبة النووية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتهى رسميا العمل باتفاق المراقبة النووية المؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي امتد لـ3 أشهر. ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا، بشأن البرنامج النووي الإيراني.