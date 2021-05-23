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المغرب يدعو إلى إجراء تحقيق بشأن سماح إسبانيا بدخول زعيم جبهة البوليساريو إلى أراضيها

دعا المغرب إلى إجراء تحقيق بعد سماح إسبانيا بدخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي المصاب بكورونا، إلى أراضيها لتلقي العلاج. وترى الرباط أن ما تقوم به مدريد يعكس توتر العلاقات بين البلدين.