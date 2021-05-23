54:25

الحصاد 2021/5/22

رصدت خديجة بن قنة في ملف الحصاد بتاريخ (2021/5/22) الضوء على التداعيات السياسية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصدي المقاومة الفلسطينية لهذا العدوان،