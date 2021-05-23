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احال منازلهم ركاما.. العدوان الإسرائيلي يشرد مئات العائلات في غزة

أضحى العراء المأوى الوحيد لمئات العائلات في قطاع غزة، بعد أن أحال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع منازلهم ركاما، كما خسر الكثير من سكان القطاع مصدر أعمالهم ورقهم.