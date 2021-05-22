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وزارة الصحة الفلسطينية: أكثر من نصف الشهداء أطفال ونساء ومسنون

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 248، بينهم 66 طفلا، و39 امرأة. بينما أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 58 ألف شخص نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي على غزة.