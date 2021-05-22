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منها دمار المرافق الحيوية في القطاع.. هذه نتائج الهجمات الإسرائيلية على غزة

تعطي الإحصاءات والتقارير الأولية عن نتائج الهجمات الإسرائيلية على غزة صورة عن مدى الدمار الذي واجهته المرافق الحيوية في القطاع، حيث تم تدمير ألفي وحدة سكنية كليا و15 ألف وحدة جزئيا.