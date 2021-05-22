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لندن.. عشرات الآلاف يتظاهرون تضامنا مع الشعب الفلسطيني

تظاهر عشرات الآلاف وسط العاصمة البريطانية (لندن) تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بما يعتبرونه تواطؤا من الحكومة البريطانية مع إسرائيل في جرائمها ضد المدنيين.