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فلسطين.. ما أبرز المواقف الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة؟

تتواصل تفاعلات اليوم التالي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وفي أبرزها المواقف الدولية إزاء مآلات هذا العدوان خاصة على صعيد الداخل الفلسطيني.