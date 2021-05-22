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02:41

طرائق مستحدثة لمواجهة حملات استهداف الحسابات المؤيدة لفلسطين

التصعيد الإسرائيلي في القدس وغزة خلف حراكا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، وعمدت هذه الوسائل إلى حجب عدد كبير من الحسابات. ناشطون تونسيون قاموا بابتكار طرائق جديدة لمواجهة هذه السياسات.
22/5/2021
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