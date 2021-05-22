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سلطات الاحتلال تواصل التضييق على سكان حي الشيخ جراح بالقدس

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات التضييق على سكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وذلك في سياق خطتها لتهجيرهم من منازلهم ومنحها للمستوطنين ضمن خطتها لتهويد القدس والاستيلاء عليها.