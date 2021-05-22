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03:09
تعرف على تطورات الموقف الأميركي بشأن القدس وغزة
مرت مواقف الإدارة الأميركية بالعديد من التطورات طوال الأزمة التي شهدتها القدس وغزة على مدار الأيام الماضية. من أول بيان للخارجية أعربت فيه عن قلقها من المواجهات في القدس والشيخ جراح.
21/5/2021
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