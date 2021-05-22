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تعرف على أهم الأهداف التي قصفتها المقاومة الفلسطينية في إسرائيل

قصفت الفصائل الفلسطينية مدينتي تل أبيب وعسقلان ومطار بن غوريون، الذي أغلق في اليوم الثالث لبدء الحرب على غزة، كما قصفت بصاروخ “عياش 250” الذي كشفت عنه لأول مرة مطار رامون الدولي على بعد 220 كيلومتر.