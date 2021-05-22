05:37

تضييق على الهواء مباشرة لمراسلة الجزيرة عند مدخل حي الشيخ جراح بالقدس

خلال تقرير عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 67 فلسطينيا ضمن حملة اعتقالات في القدس ومناطق من الضفة الغربية؛ قامت مستوطنة إسرائيلية بالتضييق على الهواء مباشرة على مراسلة الجزيرة شرين أبو عاقلة.