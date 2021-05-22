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انتقادات لاذعة لنتنياهو وحكومته في وسائل الإعلام الإسرائيلية

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار -بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ- يبدو أن الإسرائيليين ليسوا منبهرين جميعا بما حققه الجيش الإسرائيلي. هذا ما ظهر جليا في الإعلام الإسرائيلي.