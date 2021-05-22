03:23

العدوان على غزة يتوقف.. قصص ومأسٍ تتكشف

ما إن أوقفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، وتوقفت طائرتها عن هدم منازل المدنيين، حتى بدأت قصص ومأسٍ خلّفها هذا العدوان تتكشف، فعائلات بأكملها أبيدت، وبعضها لم يتبق منها سوى أطفال رضع بلا مأوى ولا معيل،