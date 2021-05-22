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الخسائر الاقتصادية في آخر تقديرات إسرائيلية

كشفت تقارير إسرائيلية أن الخسائر المباشرة -التي تكبدتها تل أبيب نتيجة حربها على غزة- تجاوزت ملياري دولار وفقا لتقديرات أولية. ويتوقع أن تتجاوز الفاتورة ما تكبدته خلال حرب 2014.