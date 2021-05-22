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التسلسل الزمني لأحداث التصعيد الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية

بدأ التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عبر اقتحام المسجد الأقصى وتهديد عائلات فلسطينية بطردها من بيوتها في حي الشيخ جراح، وهو ما دفع الفصائل الفلسطينية في غزة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية.