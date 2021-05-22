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استعادة دور سلطة القانون.. اتفاق بين الحكومة العراقية وشيوخ العشائر

بدعوة حكومية، اجتمع عشرات من شيوخ العشائر العراقية للاتفاق مع الحكومة على تشكيل مجلس وطني للعشائر في البلاد وإعادة رسم العلاقة بين الدولة والقبيلة.