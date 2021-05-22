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أوضاع إنسانية صعبة لذوي الإعاقة في مخيمات الشمال السوري

يعيش قرابة 200 ألف شخص من ذوي الإعاقة في المخيمات العشوائية شمالي سوريا، في ظل أوضاع إنسانية وصحية صعبة. وتفتقر هذه المخيمات إلى الخدمات الأساسية، وهو ما انعكس بشكل سلبي على المرضى والمصابين فيها.