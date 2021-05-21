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نازحون من سكان غزة يتفقدون منازلهم المدمرة جراء القصف الإسرائيلي

خرج الفلسطينيون في قطاع غزة للاحتفال بمجرد إعلان وقف إطلاق النار، ومع ساعات الصباح تكشف حجم الدمار والخراب في المناطق التي استهدفها القصف الإسرائيلي، وتفقد المواطنون ما حل بممتلكاتهم.