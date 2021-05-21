27:07

فوق السلطة 234– مصر: القتلى الفلسطينيون شهداء المقدسات

تناولت حلقة (2021/5/21) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية: مراسلو الجزيرة على الأرض ولو سُوّيت مكاتبهم بالأرض. دبلوماسية الإمارات تساوي بين المعتدي والمعتدى عليه.