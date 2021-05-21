البث الحي
27:07

فوق السلطة 234– مصر: القتلى الفلسطينيون شهداء المقدسات

تناولت حلقة (2021/5/21) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية: مراسلو الجزيرة على الأرض ولو سُوّيت مكاتبهم بالأرض. دبلوماسية الإمارات تساوي بين المعتدي والمعتدى عليه.
21/5/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

فوق السلطة 231– بعد شنق المُقرئ.. أفيخاي يُدرّس القرآن

25:27
(الجزيرة)

حياة ذكية- تعرف على تقنيات جديدة تحمي سيارتك من السرقة

21:08
(الجزيرة)

فوق السلطة 230– الإمارات تهنئ إيران برمضان وإسرائيل بالنكبة

25:28
(الجزيرة)

سباق الأخبار- الأمير فيليب شخصية الأسبوع ومهاجمة "نطنز" حدثه الأبرز

47:42
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

فوق السلطة 231– بعد شنق المُقرئ.. أفيخاي يُدرّس القرآن

25:27
(الجزيرة)

حياة ذكية- تعرف على تقنيات جديدة تحمي سيارتك من السرقة

21:08
(الجزيرة)

فوق السلطة 230– الإمارات تهنئ إيران برمضان وإسرائيل بالنكبة

25:28
(الجزيرة)

سباق الأخبار- الأمير فيليب شخصية الأسبوع ومهاجمة "نطنز" حدثه الأبرز

47:42
المزيد من أخرى

كيف رصد الإعلام العربي الأحداث بغزة والقدس والضفة؟

(الجزيرة)

غزة تحت العدوان والعدسات.. والعرب يستنكرون

(الجزيرة)

احذروا صاروخ الصين.. قد يسقط على رؤوسكم

(الجزيرة)

فوق السلطة 231– بعد شنق المُقرئ.. أفيخاي يُدرّس القرآن

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

500 كيلومتر تحت الأرض.. تعرّف على مدينة المقاومة بغزة وإستراتيجية "حزام النار" الإسرائيلية لاستهدافها

حماس أعلنت فشل نتنياهو، وقالت إن المجاهدين الآن يتبخترون في الأنفاق (رويترز)
logo

استهداف حقول الغاز لم يكن صدفة.. كيف خططت المقاومة الفلسطينية لتدمير الحلم الإسرائيلي؟

الفطر الأبيض يصيب مرضى كورونا.. فما الفطر الأسود الذي أصاب سمير غانم في عينيه قبيل وفاته؟

أي الطريقتين أفضل للتخلص من الكرش.. تناول وجبة واحدة أو ثلاث؟