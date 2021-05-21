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27:07
فوق السلطة 234– مصر: القتلى الفلسطينيون شهداء المقدسات
تناولت حلقة (2021/5/21) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية: مراسلو الجزيرة على الأرض ولو سُوّيت مكاتبهم بالأرض. دبلوماسية الإمارات تساوي بين المعتدي والمعتدى عليه.
21/5/2021
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