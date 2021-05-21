02:11

الشرطة الإسرائيلية تطلق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت على فلسطينيين في باحات الأقصى

جرت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى، وأطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي وقنابل الصوت على الفلسطينيين الذين أدوا في المسجد الأقصى صلاتي الجمعة والغائب.