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01:36

احتفالات فلسطينية مع بدء وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة

انطلقت احتفالات في العديد من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة لحظة دخول وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد ردد المحتفلون شعارات تحيي أهالي قطاع غزة ومقاومتهم في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية.
21/5/2021
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